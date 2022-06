Rotes Kreuz in Radevormwald : DRK Dahlhausen wählt Dieter Neubauer an die Spitze

DRK Dahlhausen wählt Dieter Neubauer an die Spitze

Rotes Kreuz in Radevormwald

Dieter Neubauer wurde am Samstag gewählt. Foto: Peter Meuter/peter meuter

Radevormwald Der bisherige stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereins in den Wupperorten ist mit großer Mehrheit zum Nachfolger des verstorbenen Ralf Feldhoff gewählt worden.

Dieter Neubauer ist neuer Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Dahlhausen-Wupper. Er wurde bei der Jahreshauptversammlung am Samstag mit großer Mehrheit gewählt. Das Amt war nach dem Tod des langjährigen Vorsitzenden Ralf Feldhoff seit Dezember 2021 vakant. Neubauer, der bislang stellvertretender Vorsitzender war, übernimmt außerdem die Funktion des Bereitschaftsleiters. Matthias Lorenz steht nun sowohl als zweiter Vorsitzender als auch stellvertretender Bereitschaftsleiter an der Seite von Dieter Neubauer. Ergänzt wird das Team der Bereitschaftsleitung durch Philipp Jankowski. Der Vorstand wurde durch die Wahl von Lisa Hardok als Beisitzerin komplettiert. Die weiteren Funktionen im Vorstand standen diesmal nicht zur Wahl.

In der Versammlung, an der auch die stellvertretende Präsidentin des DRK Kreisverbandes Oberberg, Karla Wilczek, und den Zugführer des Löschzuges II der Freiwilligen Feuerwehr, Stefan Braun, teilnahmen, standen auch Ehrungen an. Lisa Hardok wurde für fünf Jahre Mitgliedschaft im DRK geehrt, Jan Feldhoff und Matthias Lorenz für zehn Jahre. Tanja Zschächner ist dem Roten Kreuz bereits seit 30 Jahren treu. Und auch der neue Vorsitzende wurde für 20 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet.