Evangelische Jugend in Radevormwald Dieser Tag gehörte ganz den Kindern

Info

Ausblick Kommenden Sommer bietet die Gemeinde eine Kinderfreizeit für Acht- bis Zwölfjährige an. In der fünften Sommerferienwoche geht es nach Ommen in den Niederlanden. Im Kostenbeitrag von 300 Euro enthalten sind acht Tage Unterkunft und Vollverpflegung, Hin- und Rückreise sowie Betreuung, Programm und alle Eintrittsgelder. Maximal 20 Mädchen und Jungs können mitfahren. Wer mitfahren will, kann sich ab sofort anmelden. Kontakt: Julia Müller (Jugendleitung), telefonisch unter 02195677 11 77 oder 0221 1234 56 oder per Mail an info@ev-jugendrade.de