Veranstaltungen von April bis Juni Darauf können sich Rader im zweiten Quartal freuen

Am Muttertagswochenende findet traditionell das Stadtfest statt. Start ist am Freitag, 10. Mai um 14 Uhr, am Samstag, 11., und Sonntag 12. Mai, geht es in der Innenstadt dann weiter. Viele Einzelhändler bieten am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr besondere Aktionen und Produkte an. Das Stadtfest wird organisiert durch die Werbegemeinschaft in Zusammenarbeit mit dem Stadtsport- und dem Stadtkulturverband, mit Unterstützung durch die Stadtverwaltung.