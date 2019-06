Schulbusse in Radevormwald : Neue Schulbus-Betreiber stellen sich vor

Schulbusse in Radevormwald

Radevormwald Die Wuppertaler Unternehmen Meinhardt und Rheingold übernehmen die Beförderung ab dem nächsten Schuljahr.

Die Mitglieder des Rader Schulausschusses hatten am Mittwoch Gelegenheit, einmal in den neuen Schulbussen Probe zu sitzen. Die beiden Wuppertaler Busunternehmer Axel Blankennagel (Rheingold Reisen) und Harro Meinhardt (Meinhardt Reisen) stellten sich als neue Betreiber des Schülerspezialverkehrs vor. Jedes Unternehmen hatte einen Bus auf dem Parkplatz des Schulzentrums Hermannstraße geparkt, so dass sich die Ausschussmitglieder ein Bild machen konnten.