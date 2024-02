Touren in Radevormwald Wanderwochen – mal kulinarisch, mal literarisch

Wer Freude an größeren Tageswanderungen hat, der ist richtig bei der Tour „Das Bergische erkunden“ am Samstag, 4. Mai. Von 9.15 bis 17.15 Uhr geht es dann durch das Stadtgebiet von Radevormwald. Start ist am Parkplatz neben dem Rathaus an der Hohenfuhrstraße. Der Weg führt durch das Wiebachtal zur Wuppertalsperre, vorbei am Museumsbahnhof Dahlhausen und entlang der Wupper zum Wülfingmuseum. Durch das Uelfetal geht es dann wieder zurück nach Radevormwald, wo der Ausflug gemütlich in einer Gaststätte ausklingen wird.