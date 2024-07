Verkehrssicherheit in Radevormwald Diese Stellen sind besonders unfallträchtig

Die interaktive Karte bietet auch die Möglichkeiten, die Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern und Fußgängern im Einzelnen zu beleuchten. In der Innenstadt wurde ein Fußgänger an der Poststraße durch einen Pkw leicht verletzt. An dieser Stelle gibt es immer wieder Unfälle, bei denen Passanten zu Schaden kommen. Ähnliche Unglücke gab es auf der Kreuzung am „Knippings Eck“, an der Einmündung der Carl-Diem-Straße in die Hohenfuhrstraße, aber auch auf der Nordstraße und auf der Oststraße, in unmittelbarer Nähe der Fußgängerzone.