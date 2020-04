Verwaltungsspitze in Radevormwald : Sie bewerben sich ums Beigeordnetenamt

Radevormwald In der Ratssitzung am Dienstag entscheidet die Politik, wer Nachfolger von Kämmerer Frank Nipken wird.

Die Politik in Radevormwald wird am Dienstag voraussichtlich das Amt des Beigeordneten und Kämmerers der Stadt neu besetzen. In der Ratssitzung im Bürgerhaus, bei der wegen der Corona-Krise besondere Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben sind, werden sich eine Bewerberin und zwei Bewerber den Fraktionen und interessierten Bürgern vorstellen. Wie schon beim ersten Anlauf zu Besetzung der Stelle, werden die Kandidaten bzw. die Kandidatin eine Präsentation zu einem vorgegebenen Thema halten.

Die Namen der Bewerber werden von der Verwaltung bis zum Tag der Ratssitzung nicht veröffentlicht, nach Recherchen unserer Redaktion handelt es sich um diese Kandidaten, die kurz in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt werden:



▶ Martin Gautsch ist derzeit bei der Verwaltung der Stadt Königswinter im Rhein-Sieg-Kreis beschäftigt. Der Diplom-Verwaltungswirt ist 51 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Köln. Nach einer Tätigkeit in der freien Wirtschaft ist er seit dem Jahr 2015 bei der Stadt Königswinter in der Abteilung Kämmerei und Controlling tätig.

▶ Jennifer Salzmann-Vogt kommt aus dem westfälischen Menden und ist Mitarbeiterin der Kreisverwaltung in Unna. Die Diplom-Verwaltungswirtin ist 38 Jahre alt und derzeit tätig in der Zentralen Ausländerbehörde des Kreises Unna, hat jedoch Expertise beim Thema kommunale Finanzen, unter anderem durch ihre Tätigkeit im Rechnungsprüfungsamt der Dienststelle Husum im Kreis Schleswig-Flensburg und bei den Prüfungen der Jahresabschlüsse im Kreis Unna.

Einer der Bewerber gehört zur Verwaltungsspitze einer Gemeinde im Oberbergischen Kreis und dürfte manchen Radevormwaldern bekannt sein:



▶ Simon Woywod ist Kämmerer von Marienheide. Der 39-jährige wurde in Hattingen geboren und lebt heute in Ennepetal. Nach der Ausbildung bei der Verwaltung in Sprockhövel war der Diplom-Verwaltungsbetriebswirt in Düsseldorf und an der TU Dortmund tätig, bevor er 2012 Leiter der Kämmerei in Marienheide und 2015 Kämmerer wurde.

Simon Woywod ist CDU-Mitglied und wird von den Christdemokraten in Radevormwald unterstützt, der größten Fraktion im Rat. Wie Dietmar Busch, der Vorsitzende der christdemokratischen Fraktion, mitteilt, könne Woywod voraussichtlich auch auf Unterstützung aus kleineren Fraktionen rechnen.