Politik in Radevormwald Das sind die Wünsche der Parteien zum Haushalt

Die Fraktion der Sozialdemokraten greift zudem den Antrag des Jugendbeirates auf, der eine Wegebeleuchtung der ehemaligen Bahntrasse in Bergerhof vorschlägt. „Unabhängig von dem im Bauausschuss am 6. Februar 2024 erteilten Prüfauftrag an die Verwaltung hinsichtlich der technischen Umsetzung werden für die Realisierung des Vorhabens im Haushalt 2024 insgesamt 200.000 Euro bereitgestellt“, formuliert die Fraktion den Beschlussvorschlag. Mit diesen Mitteln soll der erste Bauabschnitt noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Der Jugendbeirat sieht in der Maßnahme einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit auf der Trasse, nicht nur während der dunklen Jahreszeit.