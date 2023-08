Einbruch in Radevormwalder Grundschule Diebeszug in Schule wird für Stadt teuer

Mit einem mulmigen Gefühl kamen manche Kinder am Montag in die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Stadt. In der Nacht auf Samstag sind Einbrecher in das Gebäude eingedrungen, stahlen technische Geräte und Bargeld. „Die Schüler waren ein wenig verunsichert“, sagt Maik Kranjc. Es sei halt ungewohnt für sie, dass Kriminelle sich Zugang zu ihren Klassenräume verschafft haben.