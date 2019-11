Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen : Bargeldlos statt Geldautomat

Info

Sparkasse Von der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen gibt es sechs Geldautomaten: drei stehen in der Hauptstelle an der Hohenfuhrstraße, einer neben der Bären-Apotheke an der Kaiserstraße, einer neben dem Edeka-Markt an der Elberfelder Straße und ein weiterer am Wuppermarkt in Vogelsmühle, der sich nach den Öffnungszeiten der anliegenden Geschäfte richtet und nachts abgeschlossen ist.

Volksbank Die Volksbank Bergisches Land an der Blumenstraße hat einen Geldautomaten und die Volksbank Oberberg am Schlossmacherplatz mehrere. Einen weiteren Geldautomaten gibt es an der Westfalen-Tankstelle an der Elberfelder Straße.

Commerzbank Die Commerzbank hat ihren Sitz samt Geldautomat am Markt.

Deutsche Bank Die Deutsche Bank hat eine Selbstbedienungsstelle an der Kaiserstraße.

Direktbank Die Geldautomaten werden nicht nur von direkten Kunden genutzt, sondern auch von Direktbank-Kunden, die keine eigenen Automaten anbieten.