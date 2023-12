Kirchengemeinden in Radevormwald Drei Gemeinden rücken ab 2024 näher zusammen

Auch in anderen Bereichen der Gemeindearbeit werden die Gemeinden in den nächsten Monaten Schritte aufeinander zu tun. „Die Mitglieder der Bauausschüsse haben sich bereits zusammengesetzt und den Gebäudebestand der Gemeinden in den Blick genommen, mit dem Ziel zu sichten, was die Gemeinden haben und was sie langfristig benötigen werden“, teilen die Vertreter der Presbyterien mit. Ein weiteres Beispiel sind die Besuchsdienstkreise. Sie haben beschlossen als Zeichen der Zusammengehörigkeit im kommenden Jahr eine gemeinsame Geburtstagskarte an die Jubilare zu versenden, auf der alle vier Kirchen abgebildet sind.