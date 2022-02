Sturmschäden in Radevormwald : Die Zufahrt nach Wilhelmstal ist wieder frei

Sturmschäden in Radevormwald

Ein großer Teil der Bäume am Hang wurde beseitigt. Foto: Kathrin Kellermann

Radevormwald Nach den Stürmen war die Ortschaft Wilhelmstal aufgrund umgestürzter Bäume nicht erreichbar. Der Wupperverband hat nun dafür gesorgt, dass keine weiteren Bäume auf die Zufahrtsstraße stürzen können.

Der Wupperverband hat die Arbeiten an der Zufahrt nach Wilhelmstal abgeschlossen. Das teilte Verbandssprecherin Susanne Fischer am Donnerstag mit. Ursprünglich war man beim Forstbetrieb des Verbandes davon ausgegangen, dass die Arbeiten bis Ende der Woche dauern könnten, doch wurden die Mitarbeiter vorzeitig fertig.

„Nach den Stürmen am vergangenen Wochenende war hier ein schneller Einsatz unserer Forstwirte gefragt“, berichtet Susanne Fischer. „Innerhalb von drei Tagen haben wir umgestürzte Bäume beseitigt und dafür gesorgt, dass beim nächsten kräftigen Windstoß keine weiteren Bäume umfallen und dann die Straße versperren.“ Der Hang an der Zufahrt zur Ortschaft an der Wupper ist nun deutlich gelichtet worden.