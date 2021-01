Wupper-Talsperre in Radevormwald : Die Talsperre füllt sich endlich wieder

Radevormwald Nachdem die Wupper-Talsperre 2020 zeitweise nur noch ein Viertel des gewohnten Volumens aufwies, ist sie nun wieder zu 61 Prozent gefüllt.

Wenn die warme Jahreszeit zurückkehrt, wird sich zeigen, ob es zum vierten Mal in Folge ein sehr trockenes Jahr wird. „Auch im Bergischen hat es immer mal Trockenzeiten gegeben, aber drei Jahre hintereinander, das ist schon ungewöhnlich“, meint Susanne Fischer. Während die Wupper-Talsperre im Winter vor allem dem Hochwasserschutz dienen soll, ist sie im Sommer der Wasserspender, um die Wupper ausreichend zu versorgen, damit es keine ökologischen Schäden gibt. Und in den vergangenen Jahren musste sehr viel Wasser abgegeben werden, damit der Fluss nicht so trocken fiel, was für Tiere, Pflanzen und auch für die Anrainer problematisch geworden wäre.

Bislang jedoch liegen die Niederschläge immer noch unter den Werten, die man beim Wupperverband gewohnt ist. An der Bever-Talsperre in Hückeswagen fielen im Dezember 122 Liter Regen pro Quadratmeter, im Mittel sind es in diesem Monat 146 Liter. An der Großen Dhünn-Talsperre in Wermelskirchen waren es 94 Liter, durchschnittlich sind es 118 Liter. In der Kläranlage Buchenhofen in Wuppertal wurden 105 Liter gemessen, das langjährige Mittel beträgt dort 112 Liter.