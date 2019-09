Kulturkreis Radevormwald : Rheinisches Landestheater präsentiert den Spielplan 2020/21

Radevormwald Für die kommende Saison sind unter anderem ein Musical von Tom Waits, Shakespeare und Molière sowie Charles Dickens „Weihnachtsgeschichte“ auf der Auswahlliste.

Es ist eine Tradition, die bei Theaterfreunden in Rade immer gut angenommen wird: Das Rheinische Landestheater Neuss und der Kulturkreis Radevormwald laden für Sonntag, 6. Oktober, um 11 Uhr zur Präsentation des Spielplans 2020/21 ins Bürgerhaus ein. Die Präsentation dient zur Vorstellung der Stücke, aus denen der Kulturkreis Radevormwald eine Auswahl an Stücken für sein Programm der Spielzeit treffen wird. Zur Präsentation wird wieder eine Auswahlliste der vorgestellten Stücke vorliegen. Über diese Auswahlliste kann jeder mitteilen, welches Stück in der späteren Auswahl durch den Programmbeirat des Kulturkreises Radevormwald berücksichtigt werden soll.

Wer sich auch für das Programm der laufenden Spielzeit interessiert, findet Informationen dazu auf der Internet-Seite www.kulturkreis-radevormwald.com. Der Kulturkreis weist außerdem darauf hin, dass der Vorverkauf für folgende Veranstaltungen begonnen hat: Am Freitag, 20. Dezember, 19.30 Uhr, heißt es „Relaxin‘ in Ireland“ mit Julian & Roman Wasserfuhr und Jörg Brinkmann im Bürgerhaus. Am Freitag, 31. Januar, um 19.30 Uhr gibt es ein „Irish Folk“-Konzert mit der „No 4 Mill Street Band“ im Bürgerhaus-Foyer. Karten können ab jetzt in der Stadtbücherei erworben werden.