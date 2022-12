Einzelhandel in Radevormwald Weihnachtsgeschäft besser als erwartet

Der Wintereinbruch und der erste Schneefall kurz vor Weihnachten hat viele Menschen, trotz zahlreicher Krisen, offensichtlich in Stimmung gebracht. Das zumindest berichten verschiedene Einzelhändler in der Stadt. Mit dem verkaufsoffenen Sonntag zum Weihnachtsmarkt in der vorvergangenen Woche sei ein deutlicher Aufschwung zu spüren, zumindest, was die Kundenfrequenz anbelangt. „Die Stimmung draußen ist gut, besser als gedacht“, berichtet Juwelier Martin Kühn. „Abgerechnet wird aber natürlich erst zum Schluss“, betont der Einzelhändler. Wenngleich es in den vergangenen Tagen mehr Kunden in sein Juweliergeschäft gezogen habe, auf den Umsatz lasse sich das nicht widerspiegeln. „Man merkt schon, dass es noch mit angezogener Handbremse läuft.“ Die Kunden seien zurückhaltender als noch vor der Pandemie.