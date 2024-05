Evangelische Kirchengemeinden in Radevormwald Vom „Achtliederbuch“ zum Gesangsbuch

Es dauerte seine Zeit, bis es zu einem einheitlichen Evangelischen Gesangbuch kam. „Die Drucker veröffentlichten die Bücher immer so, wie sie sie selbst zusammenstellten. Und natürlich wollte die Kirche das Ganze irgendwann vereinheitlichen. Aber wie es in der Kirche so ist, ging das nicht einfach so – und auch nicht schnell“, sagte Angelika Kozinowski-Werler. Das heutige Gesangbuch wurde 1996 herausgebracht. „Interessanterweise ist es dem jüngst erst veröffentlichten neuen katholischen Gotteslob sehr ähnlich. Da hat man sich also auf katholischer Seite durchaus etwas inspirieren lassen – aber ich sehe da überhaupt kein Problem“, sagte die Kirchenmusikerin. Außerdem hat ein Gesangbuch in jüngerer Zeit eine „Lebenszeit“ von etwa 30 Jahren. „Derzeit wird also an der neuen Auflage gearbeitet, die vermutlich 2030 veröffentlicht werden wird“, erläuterte die Kantorin und ergänzte, dass es bereits eine digitale Version gebe.