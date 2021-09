Veranstaltung in Radevormwald : Pflanzentauschbörse startet wieder

Radevormwald Dreimal musste die beliebte Pfanzentauschbörse wegen Corona ausfallen. Nach der Zwangspause ist es am Sonntag, 10. Oktober, wieder soweit.

Darauf haben Gartenfreunde in der Region lange gewartet: Die beliebte Pflanzentauschbörse in Radevormwald kann endlich wieder stattfinden. Nachdem wegen der Corona-Pandemie die Börsen, die im Frühjahr und Herbst stattfinden, zuletzt ausfallen mussten, kann die Veranstaltung nun am Sonntag, 10. Oktober, von 11 bis 14 Uhr wieder starten, wie gewohnt auf dem Schulhof der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule an der Carl-Diem-Straße.