Pflanzentauschbörse im Radevormwald : Guter Heinrich, Estragon und Winterportulak

Radevormwald Nach langer Pause kehrt die die Pflanzentauschbörse zurück. Viele Gartenfreunde nutzten das Angebot, das von Kathi Hentzschel und Anne Pieper ins Leben gerufen wurde.

Zu den Teilnehmern der Pflanzentauschbörse gehörten auch die Pilzexpertin Melanie Schoppe, die Pilze ausstellte und für Fragen zur Verfügung stand sowie die Gärtnerin Gordana Winkler. Sie liebt rare Pflanzen. In ihrem 300 Quadratmeter großen Garten in Halver findet man über 2200 verschiedene Pflanzen. „Es ist so schön, dass die Pflanzentauschbörse wieder stattfindet und wir uns alle wiedersehen. Ich plane auch meine nächste offene Gartenpforte“, sagte sie. Gordana Winklers Besonderheiten auf der Börse waren das Plattähren-Gras und der grün blühende Breitwegerich. „Er erinnert an eine kleine Hortensie und ist wirklich selten“, erklärte sie. Obwohl es in ihrem Raritätengarten fast alle Pflanzen gibt, schaut Gordana Winkler bei der Pflanzentauschbörse auch nach unbekannten Pflanzen. „Man entdeckt hier immer etwas, das man noch nicht kennt. Deswegen bin ich auch immer dabei“, sagt sie.