Evangelisch-freikirchliche Gemeinde Grafweg Ostergeschichte mal ganz anders erleben

Auf einer leuchtend roten Tafel am Wegesrand lösen einzelne Wörter in weißer Schrift Neugier aus: Ein großes Herz ist in der Mitte zu sehen, drumherum sind Begriffe wie „Lieben“, „Freundschaft“, „Frieden“, „Vertrauen“, „Zuneigung“, „Mitgefühl“ und „Leben“ zu lesen. Es ist die erste Station. Wer einen Schritt näher tritt, wird aufgefordert, das Herz zu öffnen. Wie zwei Tore lassen sich die beiden mit Klettverschluss befestigten Klappen öffnen. Dahinter verbirgt sich der 16. Vers aus dem Johannes-Kapitel: „Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt: Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt. Sondern damit er das ewige Leben erhält.“