Baustellen in Radevormwald : Kaiserstraße-West ist wieder offen

Baustellen in Radevormwald

Radevormwald Die Arbeiten an der oberen Kaiserstraße sind beendet. Die Straße ist seit Anfang Oktober wieder befahrbar, sehr zur Freude der Anwohner und Einzelhändler.

Die Aufteilung der Straße ist bestehen geblieben. Auf der oberen Kaiserstraße gibt es weiterhin Parkmöglichkeiten auf beiden Straßenseiten und eine Unterteilung in Fahrbahn und Fußweg. Geleitet wurde die Baustelle durch das Tiefbauunternehmen Gohmann aus Kierspe. Ulrich Dippel, Leiter des Technischen Bauamtes, hat die Baustelle für die Stadt betreut. Die Sanierung wurde in mehreren Bauabschnitten umgesetzt. Für den Autoverkehr war die Straße immer nur in Teilen befahrbar, Fußgänger hatten immer die Möglichkeit die Straße zu passieren.