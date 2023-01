Volkshochschule in Radevormwald Das sind die neuen VHS-Kurse in der Bergstadt

Natur erleben Sabine Fuchs, Vorsitzende der Interessengemeinschaft (IG) Wiebachtal, bietet in der aktuellen VHS-Saison wieder mehrere Angebote in freier Natur. Zwei Termine unter dem Titel „Waldbaden – Entspannen mit der Kraft der Natur“ finden am Donnerstag, 20. April, und Donnerstag, 15. Juni, statt, jeweils von 16.30 bis 18 Uhr. Außerdem können Teilnehmer an einem „Gesundheitswandern“ dabei sein, die Termine sind Mittwoch, 19. April, und Mittwoch, 14. Juni, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr. Die Kosten betragen bei all diesen Angeboten zehn Euro. In den Wald führt auch die Exkursion „Der Wald in Radevormwald – Geschichte, Holznutzung, Jagd, Klimawandel“. Auf dieser zweieinhalbstündigen Wanderung durch den Kollenberg werden alle diese Themen von Bernhard Priggel, der über 36 Jahre als Förster in Radevormwald tätig war, besprochen. Die Wanderung findet statt am Sonntag, 4. Juni, 14.30 bis 17 Uhr, die Teilnahme kostet acht Euro.