Stadtverwaltung in Radevormwald Zuständig für rund 80 städtische Gebäude

Sowohl der Leiter als auch seine Stellvertreterin stammen aus Wermelskirchen, Marion Alsdorf-Biehler lebt allerdings schon seit Jahrzehnten in der Bergstadt. Für Björn Hilverkus war der neue Job eine Umstellung, der Bauingenieur war bislang in der freien Wirtschaft tätig, beim gleichnamigen Familienbetrieb in Wermelskirchen. Auch Alsdorf-Biehler hat bereits berufliche Erfahrungen außerhalb von Stadtverwaltungen gesammelt, so war sie beispielsweise für das Gebäudemanagement der Polizei Wuppertal tätig. Bevor sie nach Radevormwald wechselte, arbeitete sie im Rechnungsprüfungsamt der Stadt Wermelskirchen.