Kulturstätten in Radevormwald : Rader Museen planen Wiedereröffnung

Die bergische Stube ist im Heimatmuseum zu sehen. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die Museen dürfen wieder öffnen. Eine Rückkehr zur Normalität bedeutet das aber noch lange nicht. Wie es nach der Corona-Pause weitergeht, wissen die Museen in Radevormwald noch nicht genau.

Nach sechs Wochen dürfen in Nordrhein-Westfalen wieder Museen öffnen, die wegen der Corona-Krise geschlossen werden mussten. Eine Rückkehr zur Normalität bedeutet das aber noch lange nicht, denn auch in Museen muss der Mindestabstand und die Maskenpflicht eingehalten werden. In Radevormwald tasten sich die Museen langsam an die Wiedereröffnung heran. Es wird noch einige Wochen dauern, bis der kulturelle Betrieb in der Stadt auf der Höhe wieder hochgefahren wird.

Für das Heimatmuseum steht der Arbeitskreis des Heimat- und Verkehrsvereins (HVV) vor der Herausforderung den Betrieb wieder aufzunehmen. Die Räume in dem historischen Haus an der Hohenfuhrstraße sind klein, die Flure eng. Ursula Mahler, die Vorsitzende des HVV, hat diese Woche angefangen, über die Wiedereröffnung nachzudenken. „Wir müssen über viele Aspekte und Risikofaktoren sprechen. Das werden wir in den nächsten Tagen in einer Sitzung unseres Arbeitskreises tun“, sagt sie. Sie möchte auch Kontakt zu den anderen Museen in Radevormwald aufnehmen. „Vielleicht können wir zeitgleich öffnen“, regt sie an. Sehr beliebt sind die Bergischen Kaffeetafeln, die im Obergeschoss des Museums durchgeführt werden. „Dieses Angebot wird immer noch stark nachgefragt, aber das müssen wir natürlich absagen. Unsere Küche ist auch viel zu klein, um den Mindestabstand einzuhalten“, sagt Ursula Mahler. Sie kann noch nicht einschätzen, wann das Heimatmuseum wieder öffnet.

Bei der IG Bismarck stehen die Planungen für eine Wiedereröffnung des Museums am Anfang. Foto: Stefan Gilsbach

Info Radevormwald hat vier Museen Das Heimatmuseum an der Hohenfuhrstraße öffnet normalerweise sonntags. Ein Datum für die Wiedereröffnung gibt es noch nicht. Das Museum für Asiatische Kunst liegt in der Ortschaft Sieplenbusch und öffnet erst im Spätsommer. Das Bismarck-Zweirad-Museum ist in den Schlossmacherpassagen zu finden und öffnet voraussichtlich Ende Mai. Das Wülfing Museum will seine Pforten am 17. Mai wieder öffnen.

Hartmut Behrensmeier kümmert sich um die Wiedereröffnung des Bismarck-Zweirad-Museums in der Schlossmacherpassage. Auch hier steht die Planung der Wiedereröffnung noch am Anfang. „Vor Mitte des Monats werden wir bestimmt nicht öffnen“, sagt er. Hartmut Behrensmeier ist im Moment damit beschäftigt die neue Logistik des Museums zu planen und sich Gedanken zu der Lenkung der Besucher zu machen, sodass der Mindestabstand eingehalten werden kann. „Das Museums ist zwischen 300 und 400 Quadratmetern groß. Ich muss die Fläche zunächst richtig ausmessen und mich dann mit den Bestimmungen beschäftigen.“ Worauf die Museen in Nordrhein-Westfalen jetzt achten müssen, hat er sich im Internet angelesen. Einen offiziellen Leitfaden hat er nicht erhalten.

Das Museum für Asiatische Kunst öffnet erst im Spätsommer. Foto: Corinna Kuhs

Deutlich länger wird die Wiedereröffnung des Museums für Asiatische Kunst in der Ortschaft Sieplenbusch dauern. „Wir werden wahrscheinlich erst im September öffnen, wenn wir hoffentlich wieder Veranstaltungen durchführen können“, sagt Li Hardt, die das Museum zusammen mit ihrem Mann Peter Hardt betreibt. Im Museum für Asiatische Kunst finden regelmäßig Konzerte statt. Die vorübergehende Schließung will Li Hardt für einige Renovierungen nutzen. „Wir werden unseren Museumsshop renovieren und dann im Spätsommer eröffnen“, sagt sie.

Im Wülfing Museum soll die größte Dampfmaschine des Bergischen Landes bald wieder laufen. Foto: Moll