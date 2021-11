Angebot für Familien in Radevormwald : Kirche Kunterbunt für die ganze Familie

Radevormwald Die lutherische Kirchengemeinde bietet ein neues Konzept für Kinder und ihre Familien an. Die Kirche Kunterbunt findet im Paul-Gerhardt-Haus statt.

Erste Überlegungen für die Kirche Kunterbunt gab es vor zwei Jahren, aber dann kam die Corona-Krise und das Gemeindeleben musste ruhen. Am Freitag konnte das neue Familienangebot endlich starten. Genutzt wird dafür das Gemeindehaus in Herbeck. In vielen Zimmern und auf zwei Ebenen bietet das Haus genug Platz für Besucher jeder Generation und für vielseitige Angebote. „Die Kirche Kunterbunt ist frech, wild und wundervoll. Es geht darum, kirchliche Themen kreativ zu entdecken, Impulse zu setzen und gemeinsame Zeit zu verbringen. Zu dem Angebot für Familien gehört außerdem ein Gottesdienst, der immer am ersten Sonntag im Monat im Gemeindehaus stattfindet“, sagt Pfarrer Philipp Müller. Familien sind dazu eingeladen, nicht nur ihre Kinder für die Kirche Kunterbunt zu begeistern, sondern auch selber daran teilzunehmen und die Großeltern mitzubringen.

Am Freitag stand die Kirche Kunterbunt im Zeichen von St. Martin. Im Untergeschoss gab es mehrere Bastelstationen, an denen Teelichter, Schwerter zum Teilen des Mantels und Martins-Pferde gebastelt wurden. Anna kreierte zunächst ein Teelicht aus einem Glas, buntem Papier und Kleister. „Jetzt bastel ich ein Schwert aus Pappe“, sagte sie. Die Geschichte von St. Martin erzählte Manuela Melzer in einem Kino-Raum. „Die Kinder entdecken, wer St. Martin war und wie wichtig Teilen ist“, sagte die Pfarrerin. In die Rolle von St. Martin schlüpften die Kinder an der Station von Tatjana Perov. Sie fotografierte die Kinder, umhüllt in einem roten Mantel, und gab ihnen das fertige Bild als Andenken an die Kirche Kunterbunt mit. „Die Ideen für die einzelnen Stationen haben wir gemeinsam entwickelt. Ich finde das neue Angebot für Familien toll“, sagte die Mutter von drei Kindern. Sie wünscht sich, dass ihre Kinder früh in das Gemeindeleben integriert werden und sich aktiv daran beteiligen. „Unsere Gemeinde begleitet uns auf unserem Lebensweg und ist auch in schwierigen Momenten für uns da. Die Taufe, die Konfirmation, die Hochzeit, aber auch der Tod werden von der Gemeinde begleitet.“ Tatjana Perov engagiert sich deswegen für die Kirche Kunterbunt und fühlt sich in dem Arbeitskreis wohl.