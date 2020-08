Ehrenamt in Radevormwald : Interesse an Baumpatenschaften

Radevormwald Ein Dutzend Bürger hat sich schon bereit erklärt, beim Wässern zu helfen. Angesichts der großen Trockenheit kann damit der Betriebshof bei der Pflege der Grünanlagen unterstützt werden.

In der Trockenheit, die seit Monaten herrscht, ist es wichtig, dass die Grünanlagen in Radevormwald ausreichend gewässert werden. Der Betriebshof tut sein Bestes, kann jedoch nicht überall sein. Daher hatte die Verwaltung jüngst Bürger dazu aufgerufen, mit dem Gartenschlauch oder auf andere Weise grüne Stellen „vor der Haustür“ zu wässern. Vorbildlich verkörpert dieses Engagement Herberg Schmitz (83), der als „Pate“ die Bäume im Parc de Châteaubriant regelmäßig mit Wasser versorgt, damit die beliebte Grünanlage auch im Sommer grün bleibt.

Der Aufwand für die Helfer sei also nicht groß, zwei Mal pro Woche wässern sei in der Regel ausreichend. Wer Interesse hat, sich in den trockenen Zeiten für das Grün in Radevormwald auf diese Weise einzusetzen, kann sich bei Regina Hildebrandt unter der Telefonnummer 02195 606-150 melden.