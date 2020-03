Die Kraft der Kräuter : Der Giersch als Mineralstofflieferant

Giersch gehört als Doldenblütler zur Familie der uns bekannten Gemüse- und Würzpflanzen wie Möhre, Pastinake, Kümmel, Petersilie und Dill. Giersch enthält viele Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Giersch kurbelt den Stoffwechsel an und ist reich an Mineralstoffen. Die Heilpflanze wächst gerne im Halbschatten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Die Serie „Die Kraft der Kräuter“ beginnt mit dem Giersch. Anke Höller, die das Bergische Kräuterstübchen in Radevormwald betreibt, findet diese Pflanze im Frühling besonders wichtig, denn sie regt den Stoffwechsel an und ist reich an Mineralstoffen. „Durch den hohen Kaliumgehalt fördert der Giersch viele Stoffwechselprozesse. Das ist nach dem Winter besonders wichtig. Giersch schwemmt außerdem schädliche Stoffe aus dem Körper“, sagt sie. Beeindruckend findet Anke Höller den Vergleich zwischen Grünkohl und Giersch. „Giersch hat 13 Mal mehr Mineralstoffe, als der Grünkohl. Das finde ich einfach toll.“

Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen der Pflanzen gehören ätherische Öle, Harz, Saponin und Kaffeesäure. Giersch ist außerdem reich an Kalium, Calcium, Magnesium, Zink und Kieselsäure sowie an Vitamin A und C. „Giersch hat viermal so viel Vitamin C wie eine Zitrone und doppelt so viel wie Rosenkohl“, sagt die Kräuter-Expertin. Gut sind diese Eigenschaften aber nicht nur, um den Stoffwechsel anzuregen, sondern auch um die Symptome von Rheuma, Gicht und Arthrose zu lindern.

Info Darauf muss man beim Kräutersammeln achten Foto: Moll, Jürgen (jumo) Achtsamkeit Wer Wildkräuter in der Natur sammelt, sollte einige Grundsätze beachten. Man sollte nur die Pflanzen sammeln, die man kennt und eindeutig bestimmen kann. Außerdem sollte man beim Sammeln von Kräutern Straßenränder, Hundelaufstellen und gedüngte Wiesen meiden. Anke Höller empfiehlt achtsames Sammeln. Das bedeutet immer nur wenige Kräuter von einer Sammelstelle zu nehmen, um den Fortbestand der Pflanze zu gewährleisten – und natürlich nur so viele Kräuter zu sammeln, wie man wirklich braucht und verzehren kann.

„Giersch entwässert und entsäuert. Außerdem löst er abgelagerte Harnsäurekristalle im Körper und hilft deswegen gut bei rheumatischen Erkrankungen. Ein Umschlag aus zerdrücktem Giersch ist für betroffene Körperstellen angenehm.“ Weil Giersch gut hilft, wird die Pflanze unter anderem Zipperleinkraut genannt. Andere Namen für Giersch sind Bodenholunder, Geißfuß oder Dreiblatt. Der Name Dreiblatt hilft dabei den Giersch in der Natur zu erkennen. Anke Höller erklärt das Aussehen der Pflanze mit dem Motto „Drei, drei, drei – bist beim Giersch dabei“. „Der Blattstiel ist dreikantig, das Blatt ist dreigeteilt und die Einzelblätter sind ebenso dreigeteilt“, sagt sie. Verwechslungsgefahr besteht mit anderen Doldenblütlern, die giftig sein können. Auf die Suche nach dem Giersch kann man sich am besten im Schatten und Halbschatten machen. Die Pflanze wächst in lichten Laubwäldern, an Heckenrändern, in Parks und Gärten. Viele Gärtner ärgern sich über den Giersch, weil er sich sehr schnell verbreitet. „Ich habe ihn früher heimlich, gegen den Willen meines Schwiegervaters, in den Vorgarten gesetzt und finde ihn als grünen essbaren Bodendecker einfach klasse. Man kann Giersch gut in Töpfen aufziehen, wenn man die Ausbreitung im Garten vermeiden möchte“, sagt Anke Höller. Der Giersch kann bis zu 50 Zentimeter hoch werden und blüht von Juni bis August. Verzehren kann man das Heilkraut wie wilde Petersilie. Giersch kann man als Hauptbestandteil in Suppen verwenden oder zu Pesto verarbeiten. Er eignet sich auch als Beilage zu Fleisch- und Fischgerichten, kann aber auch einfach roh, direkt von der Wiese, gegessen werden. Das liebste Giersch-Rezept von Anke Höller ist das Giersch-Pesto. „Ich gebe Giersch täglich in Kräuterdips, Smoothies oder über Salat und Gemüse. Das Pesto passt zu Nudeln, Kartoffeln und zu Brot.“

Um das Pesto anzusetzen, braucht man eine Handvoll Giersch, 50 Gramm Pinienkerne, eine geschälte Knoblauchzehe, Olivenöl, etwas Salz und geriebenen Parmesan. „Ich schneide zuerst den Giersch und Knoblauch in kleine Stückchen, dann röste ich die Pinienkerne kurz in einer Pfanne ohne Fett an. Dann püriere ich die drei Komponenten und fülle das Glas mit Öl und Salz auf. Den Käse rühre ich unter. Um Schimmel vorzubeugen, sollte das Pesto immer mit einer Ölschicht bedeckt sein.“