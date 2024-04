Vortrag in Radevormwald Die bergischen Soldaten unter Napoleon und Preußen

Das Bergische Land mag heute ein Stück Idylle sein, doch allein in den vergangenen 200 Jahren war es stets ein hart umkämpftes Gebiet. Napoleon, die Preußen, das Erbe der verschiedenen Herrscher ist bis heute im Stadtbild ersichtlich. Doch die wehrenden Koalitions- und Befreiungskriege hinterließen zahlreiche Opfer. Denn auch bergische Soldaten und Männer der einfachen Bevölkerung Radevormwalds beteiligten sich von 1812 bis 1815 an den verschiedenen Feldzügen. Zunächst 1812 unter der Herrschaft Napoleons zogen bergische Soldaten beim Russlandfeldzug mit. Von 600.000 Soldaten, die damals zur „Grand Armée“ zählten, kehrten lediglich 80.000 zurück. Das Kontingent an deutschen Streitkräften wurde dabei nahezu vollständig vernichtet, wie Dr. Dirk Ziesing vergangenen Freitag beim Vortragsabend des Bergischen Geschichtsvereins Abteilung Radevormwald im Bürgerhaus berichtete.