Kulturkreis Radevormwald : Die Gebrüder Grimm – mal ganz privat

Die Menschen hinter den Märchen – die Burghofbühne Dinslaken bringt in Radevormwald ein Stück über das Leben von Wilhelm und Jacob Grimm auf die Bühne. Dabei erfahren die Zuschauer auch einiges über die weiteren Geschwister des weltberühmten Brüderpaars. Foto: Burghofbühne

Radevormwald Die Burghofbühne Dinslaken bringt am Mittwoch, 16. November, mit „Grimm – kein Märchen!“ das Leben der weltberühmten Brüder auf die Bühne.

Mit den Märchen der Gebrüder Grimm wachsen Kinder auf der ganzen Welt auf. Rotkäppchen und der böse Wolf, Aschenputtel, Hänsel und Gretel, Rumpelstilzchen und so fort – bis in die moderne Popkultur hinein prägen die Märchenstoffe unsere Vorstellungskraft, inspirierten unter anderen Hollywood-Blockbuster wie „Snow White an the Huntsman“ ebenso wie Horrorfilme oder die Mystery-Serie „Grimm“.

Doch die Geschichte der beiden Brüder hinter der wohl populärsten Märchensammlung des Abendlandes kennen viele nicht. Wilhelm und Jacob Grimm waren nicht nur Sammler deutscher Folklore, sie haben gewissermaßen die Wissenschaft der Germanistik begründet, nicht zuletzt durch das von ihnen angestoßene Grimm’sche Wörterbuch, einer Enzyklopädie des gesamten deutschen Wortschatzes, die erst im 20. Jahrhundert abgeschlossen werden konnte.

Info Karten können in der Bücherei bestellt werden Termin Mittwoch, 16. November, ab 19.30 Uhr im Großen Saal des Bürgerhauses, Schlossmacherstraße 4-6. Ab 19.10 Uhr gibt es eine Einführung in das Stück. Karten kosten je nach Platz 15 oder 16 Euro. Das Stück – Dauer: etwa 100 Minuten – wird mit Pause aufgeführt. Karten gibt es in der Stadtbücherei, Reservierung unter ☏ 02195 932177 oder an der Abendkasse. Eine Mund-Nase-Bedeckung ist keine Pflicht, wird aber den Zuschauern weiterhin empfohlen.

Und Stubengelehrte, die sich um die Welt draußen nicht kümmerten, waren die beiden Brüder aus Hanau beileibe nicht. So gehörten sie zu den „Göttinger Sieben“, sieben Hochschullehrern, die 1837 gegen die Aufhebung der liberalen Verfassung im Königreich Hannover öffentlich Protest einlegten. Das kostete sie alle ihre Stellung, drei von ihnen wurden sogar des Landes verwiesen. Jacob Grimm war später zudem Mitglied der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche, die eine neue, freiheitliche Verfassung für Deutschland schaffen wollte.

Es gibt also einiges Interessantes zu erfahren aus dem Leben der Gebrüder Grimm. Die Burghofbühne Dinslaken bringt am Mittwoch, 16. November, dazu das Stück „Grimm – kein Märchen!“ auf die Bühne des Radevormwalder Bürgerhauses. „Sechs Spieler, sechs historische Persönlichkeiten, Vergangenheit und Gegenwart, Märchenwelten, Erinnerungen, Träume und Alpträume treffen an diesem Theaterabend aufeinander“, kündigt das Theater seine Inszenierung an. „Eine poetische, humorvolle und persönliche Erzählung, die das Publikum in fantastische Welten entführt, biografische Aspekte darlegt und persönliche Einblicke gewährt.“

In dem Stück geht es auch um die anderen Geschwister im Hause Grimm, denn die Brüder Wilhelm und Jacob waren keineswegs allein. Da waren noch die Brüder Carl und Ferdinand sowie Emil Ludwig und die Schwester Lotte. Und diese Geschwister waren ebenfalls interessante Persönlichkeiten. Wilhelms Frau Dorothea Wild, genannt Dortchen, spielte bei der Arbeit der Grimms ebenfalls eine wichtige Rolle als Anregerin. Und auch Bettina von Arnim taucht in dem Stück auf, Freundin und Unterstützerin der beiden Märchensammler und in den literarischen Zirkeln der Zeit bestens vernetzt, sozusagen eine Influencerin des frühen 19. Jahrhunderts.

Die Burghofbühne Dinslaken geht auf das „Theater für Bergmannskultur“ zurück, das im Jahr 1951 gegründet wurde. Heute ist sie das kleinste der NRW-Landestheater und gibt regelmäßig Gastspiele in mehr als 100 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, aber auch über die Grenzen des Landes hinaus.

Pro Spielzeit kommen etwa zehn neue Produktionen zur Premiere, etwa die Hälfte fällt unter den Bereich Kinder- und Jugendtheater, das damit einen Schwerpunkt im Spielplan darstellt. Daneben gehören auch Klassiker und zeitgenössische Dramen zum Programm des Ensembles, ebenso Adaptionen von Romanen und Filmen.