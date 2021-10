Gastronomie in Radevormwald : Neue Ideen machen Gastro krisenfest

Maria Tellman-Groß und ihr Mann Frank Groß haben den Landgasthof Heidersteg mitten in der Corona-Pandemie neu eröffnet. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Gastronomen in Radevormwald hatten trotz Pandemie einen guten Sommer, vor allem dank der Außengastronomie. In der Krise sind aber auch neue Ideen entstanden, beispielsweise mobile Angebote.

Obwohl der Sommer in Radevormwald regnerisch war, können die Gastronomen eine positive Bilanz ziehen. Im Frühling konnten sie ihre Arbeit, nach einem langen Lockdown, wieder aufnehmen.

Trotz Corona-Regeln, die den Sommer bestimmt und diese die gastronomischen Betriebe vor Herausforderungen gestellt haben, ist die Stimmung in den Restaurants gut. In der Stadt auf der Höhe haben sich die Gastronomen stark und mit neuen Ideen aus dem Lockdown zurückgemeldet.

Info 3G-Regel gilt in Innenräumen Nachweis Wer sich in den Innenräumen von Restaurants aufhalten möchte, braucht einen 3G-Nachweis, muss also geimpft, genesen oder negativ auf das Corona-Virus getestet sein. Die Restaurants und Cafés in Radevormwald haben ihre Tische immer noch mit einem großen Abstand zueinander gestellt und achten auf die Einhaltung des Hygienekonzeptes. Im Außenbereich brauchen Kunden keinen 3G-Nachweis. Die Außengastronomie ist an sonnigen und trockenen Tagen auch im Herbst geöffnet.

Mitten in der Pandemie gab es sogar Neueröffnungen. Gewagt haben den Schritt unter anderem Frank Groß und seine Frau Maria Tellman-Groß. Sie haben den Landgasthof Heidersteg im Dezember neu eröffnet und konnten nun ihren ersten Sommer in dem Restaurant mit angeschlossenem Hotel und Biergarten mit Neukunden feiern. „Der erste Sommer war gut und der Biergarten an warmen Tagen voll, allerdings hat es sich noch nicht in allen Nachbarstädten herumgesprochen, dass der Heidersteg wieder geöffnet ist“, sagte Frank Groß. Die frischen italienischen Speisen werden gut angenommen und wurden mit deutschen Gerichten ergänzt. Der Innenraum des Restaurants hat über 130 Plätze und der Biergarten weitere 150. Damit ist der Heidersteg eines der größten Restaurants in Radevormwald und wurde in diesem Sommer unter anderem für private Feiern und Klassentreffen gebucht, die mit Übernachtungen im Hotel verbunden wurden. „Unsere Angebote werden angenommen, wir liefern auch weiterhin Essen. Außerdem kooperieren wir mit dem Bürgerbus, der unser Restaurant jeden Mittwoch anfährt. Senioren nutzen dieses Angebot, um bei uns in geselliger Atmosphäre zu Mittag zu essen.“ Frank Groß und Maria Tellman-Groß ist es mit Flexibilität und immer neuen Angeboten gelungen ihre Neueröffnung auch während der Corona-Pandemie zu gestalten.

Auch Nicole Frau und Cristian Mommoliti haben eine Neueröffnung in diesem Sommer gewagt. Sie haben das Eiscafé „Allegria“ an der Kaiserstraße eröffnet. In den ersten Wochen ihres Neustarts war die Außengastronomie noch geschlossen, Eis konnte nur zum Mitnehmen verkauft werden. Mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen füllte sich die Terrasse des Cafés. „Der Sommer war super und unser Café voll, wenn das Wetter mitgespielt hat. Die Außengastronomie war in diesem Jahr extrem wichtig für uns und unseren Umsatz. Deswegen wollen wir die Außengastronomie auch im Herbst und Winter ermöglichen“, sagte Nicole Frau. Sie hat bei der Stadt eine Überdachung für ihre Außengastronomie beantragt. „Falls das klappt, wäre der Winter gesichert.“ Das Eiscafé Allegria wird nicht, wie viele andere Eisdielen, im Winter schließen. In den kalten Monaten geht der Betrieb mit Waffeln, Crepes und Apfelstrudel weiter. Auch am Heidersteg soll der Winter mit Glühwein-Trinken unter freiem Himmel zelebriert werden.

Nicht nur die Außengastronomie hat in der Corona-Krise an Bedeutung gewonnen, auch mobile Konzepte sind weiterhin nachgefragt. „Unser Eis-Taxi ist an verregneten Wochenenden besonders oft unterwegs. Wir liefern Eis und auch warme Desserts aus“, erklärt Nicole Frau. Zu spüren ist die Corona-Krise nach wie vor am Fachkräftemangel. Zahlreiche Mitarbeiter, die in der Gastronomie tätig waren, haben die Branche gewechselt. „Personal zu finden, war dieses Jahr sehr schwierig“, sagt die Inhaberin des Eiscafés.