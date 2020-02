Imker : Der Sperrbezirk könnte im Juli wieder aufgehoben werden

Radevormwald Die Faulbrut sorgt seit 14 Monaten für besondere Auflagen für Imker im Oberbergischen Kreis, auch in Radevormwald. Der Honigertrag im vorigen Jahr war gut.

Die Imker scharren mit den Füßen: Im Dezember 2018 erklärte der Amtstierarzt beim Oberbergischen Kreis viele Ortschaften in Radevormwald zum Sperrbezirk. In einigen Bienenstöcken war die Faulbrut festgestellt worden. Im Frühjahr vergrößerte sich dann der Sperrbezirk um weitere Ortschaften, eine Aufhebung nach einer ersten Sanierung scheiterte im Herbst – weil befallene Bienenstöcke gefunden wurden. „Bis zur Aufhebung wird wohl auch noch die nächste Saison vergehen“, erklärte Regina Rottschy, Vorsitzende des Imkervereins Radevormwald beim Treffen der Hobbyimker.

Derzeit ruhe das Leben in den Bienenstöcken noch weitestgehend – nur an milden Tagen lassen sich die Tiere noch blicken. Frühestens im März sei die Sanierung der betroffenen Bienenstöcke möglich. Danach müssten sechs Wochen vergehen bis eine neue Aufhebungsuntersuchung durch die Fachleute des Kreises vorgenommen werden kann. Die Ergebnisse würden dann frühestens im Juni vorliegen. „Wenn der Befund positiv ist, können wir frühestens im Juli mit einer Aufhebung des Sperrbezirks rechnen“, sagt Rottschy. Bis dahin müssen die Imker die Auflagen beachten: Alle Imker im betroffenen Gebiet müssen ihre Biene beim Veterinäramt gemeldet haben, es dürfen keine neuen Bienenstöcke in den Sperrbezirk gebracht oder von dort aus in andere Gebiete verschoben werden. Das erschwert vor allem interessierten Neu-Imkern den Anfang ihres Einsatzes. „Unsere Bienen kennen aber natürlich keine Grenzen und drehen am Ende des Sperrbezirks nicht plötzlich um“, erinnerten die Imker in der Versammlung.