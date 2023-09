Kirche in Radevormwald Jubiläumsfeier mit leisen Tönen

Der Gottesdienst war natürlich nicht alles, was zum Jubiläumsjahr organisiert wurde. So hatten sich schon am Freitagabend die rund 80 Teilnehmer des Chorprojekts zur ersten Probe getroffen. „Das wurde sehr gut angenommen. Und Dr. Peter Menger, der den Chor mit seiner Frau Deborah leitet, hat auch zwei Lieder anlässlich unseres Jubiläums geschrieben“, sagte Klaus Schmidt. Der ebenfalls in diesen Tagen scheidende Präses Jürgen Schmid ergänzte: „Ich habe selbst schon mal in einem der Chorprojekte Mengers mitgesungen, da er auch aus der Nähe meiner Heimatgemeinde in Lützellinden in Hessen kommt.“ Der Chor hatte auch gleich drei Aufritte, neben dem Gottesdienst wurde auch am Samstagabend beim Jubiläumsabend gesungen sowie beim Jahresfest am Sonntagnachmittag.