DLRG Radevormwald : Mitglieder haben DLRG 2020 getragen

Radevormwald Für die DLRG Radevormwald war 2020 ein Jahr voller Herausforderungen. Die Handlungsfähigkeit bleibt dem Verein dank seiner Mitglieder erhalten.

Dass die DLRG-Mitglieder den Haushalt des Vereins aufrecht erhalten haben, ist für den Vorstand nicht selbstverständlich. Petra Schmied zeigt Dankbarkeit. „Wir haben in diesem Jahr zusammengehalten. Diszipliniert und hilfsbereit waren auch alle, als wir unseren Betrieb noch einmal kurz unter Hygienemaßnahmen aufnehmen konnten“, sagt sie und spricht damit die Zeit zwischen dem Ende der Sommerferien und dem Anfang der Herbstferien an. In diesem Zeitraum öffnete das Hallenbad in Radevormwald, und die DLRG-Schwimmer konnten unter verschärften Hygienemaßnahmen ihrem Training nachgehen. Trainer, Eltern und Kinder haben sich an alle Vorgaben und das Konzept gehalten.