Radevormwald räumt auf : Eine saubere Stadt trotz Corona-Krise

Radevormwald Die Aktion „Saubere Stadt“ findet trotz der Corona-Pandemie statt. Die Stadtverwaltung hat ein Konzept erarbeitet. Die Aktion läuft vom 19. April bis zum 1. Mai.

Einen großen Aufräumtag wird es in diesem Jahr nicht geben. Auch 2020 musste die große Müllsammelaktion aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Einen Frühjahrsputz wird in Radevormwald aber trotzdem über die Bühne gehen. Die Stadtverwaltung hat in Kooperation mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV) ein coronakonformes Konzept erarbeitet, um die Innenstadt und die Außenortschaften sauberer zu machen. Die Aktion „Saubere Stadt“ startet am Montag, 19. April und läuft bis zum 1. Mai.