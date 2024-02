Gemeindeleben in Radevormwald Ahmadiyya-Gemeinde will auch weiterhin Vorurteile abbauen

Seit 1976 ist die „Ahmadiyya Muslim Jamaat“-Gemeinde in der Bergstadt beheimatet. Das erste Gotteshaus der aus Indien stammenden Glaubensgemeinschaft wurde 1924 in London eingeweiht. Im selben Jahr wurde auch der Grundstein der ersten Moschee Deutschlands in Berlin gelegt. Seitdem bemühen sich die Mitglieder nicht nur darum, ein friedliches und liebevolles Bild des Islams zu zeichnen, sondern es tagtäglich mit ihrem vielseitigen Engagement zu leben. „Liebe für alle, Hass für keinen“ lautet seit jeher das Motto, das Ahmadiyya seit 100 Jahren in Europa und Deutschland verkörpert.