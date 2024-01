Radcross-DM in Radevormwald Rutschige Abfahrten, anstrengenden Steigungen, Pommes und Glühwein

Das bemerkten offensichtlich auch Zuschauer, die das Rennen per Livestream über YouTube verfolgten und im Chat Strecke und Übertragung lobten, aber auch den Mangel an Interesse vor Ort bemerkten. „Schade, dass dort so wenig Zuschauer sind! So ein geiler Sport hat definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient“, schrieb beispielsweise ein Nutzer. „Ist doch ok, von den Zuschauern her“, erwiderte ein anderer User. „Mist Wetter und die Stadt hat nur 20.000 Einwohner. Wir sind hier nicht in Berlin City.“ Doch in den Niederlanden und Belgien, wo Cyclocross einen gänzlich anderen Stellenwert habe, wie andere zu berichten wussten, „wären auf einem Acker 10.000 Zuschauer.“