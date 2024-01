Arbeitsmarkt in Radevormwald Deutlich weniger Arbeitslose bis Ende Dezember

Die Entwicklungen in den drei Regionen seien aufgrund der vorliegenden Strukturen allerdings sehr unterschiedlich: Während in Leverkusen 1,8 Prozent weniger Menschen arbeitslos sind als im Vorjahr, sind es in Rhein-Berg 2,9 Prozent mehr und in Oberberg sogar 6,9 Prozent mehr als 2022. „Dies zeigt, dass der produktionsorientierte oberbergische Arbeitsmarkt stärker von den Auswirkungen der globalen Krisen getroffen wird, als die eher dienstleistungsorientierten Regionen“, analysiert Sahlmen die aktuellen Zahlen.