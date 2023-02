Kulturkreis Radevormwald Liebe in Zeiten des Untergangs

Wir schreiben die Jahre 1937/1938 – in Österreich befürchten ihn Menschen schon, aber der Anschluss an Nazi-Deutschland steht erst kurz bevor. Das ist dem jungen Franz indes nicht bewusst, als er aus dem verschlafenen Salzkammergut in die Hauptstadt Wien geschickt wird, um beim Trafikanten Otto Trsnjek in die Lehre zu gehen. Dabei merkt er durchaus, dass etwas nicht stimmen kann, als er am Hauptbahnhof ankommt. „Schön ist es hier, aber irgendwie stinkt es etwas – vielleicht der Kanal“, sagt er zu einer Passantin. Die antwortet kichernd: „Das ist doch nicht der Kanal, der da stinkt! Das sind die Zeiten, die Zeiten, die stinken!“ Auf der Bühne des Bürgerhauses ist das alles am Mittwochabend zu sehen, „Der Trafikant“ nach dem Roman von Robert Seethaler wird in einer Inszenierung von Maik Priebe vom Rheinischen Landestheater Neuss gegeben.