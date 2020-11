Corona-Pandemie in Radevormwald : Der städtische Krisenstab tagt fast täglich

Radevormwald Die Stadtverwaltung hat bereits über 100.000 Euro in Schutzkleidung und weitere Schutzmaßnahmen ausgegeben. 36 Homeoffice-Plätze wurden eingerichtet.

Bürgermeister Johannes Mans nutzte die Sondersitzung des Sozialausschusses am Montag, um über die Arbeit des Krisenstabes der Verwaltung zu sprechen, der am 9. März gegründet wurde. „Wir haben einen Krisenstab und eine Vertretung eingerichtet, um die Gesamtsituation der Corona-Pandemie zu überwachen und daraus Handlungskonzept abzuleiten“, sagt der Bürgermeister.

Für Johannes Mans ist die Einrichtung der Corona-Teststrecke in Hückeswagen ein Erfolg. „Wir stehen zu diesem Thema im Austausch mit dem Oberbergischen Kreis und dem Landrat. Aus Personalmangel des privaten Dienstleisters ist die Strecke bisher nur an drei Tagen in der Woche geöffnet.“ Johannes Mans signalisiert, dass Lösungen gefunden werden sollen, um die Strecke an fünf Tagen in der Woche zu öffnen. Auch Schüler und Kita-Kinder aus Radevormwald wurden bereits in Hückeswagen getestet.