Bürgerwald in Radevormwald : Grüne unterstützen Aufforstung

Wermelskirchen Der Stadtverband von Bündnis 90/Die Grünen übernimmt Baumpatenschaften für die Aufforstung des neuen „Bürgerwaldes“ am Kollenberg.

Der Stadtverband von Bündnis 90/Grüne in Radevormwald hat sich dazu entschlossen, Baumpatenschaften für die Aufforstung des Waldes am Kollenberg zu übernehmen. Das teilt nun Leon Stank, der Vorsitzende des Stadtverbandes, mit. „Wälder halten unsere Erde kühl, binden und speichern CO 2 und tragen zum Wasserschutz bei. Deshalb sind sie unsere Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel.“ Stank verweist auf die Aussage von Forschern der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Deren Fazit: „Nichts ist so effektiv wie Aufforstung“.