Quartierbus für die Wupperorte : Der „Wupperaner“ zieht positives Fazit

Wupperorte Seit einem Jahr fährt der Quartierbus durch die Wupperorte. Die Fahrgastzahlen sind gestiegen. Nach der durch die Corona-Krise bedingten Pause soll es einen neuen Streckenplan geben.

Der Quartierbus für die Wupperorte, der „Wupperaner“ ist im Frühling 2019 auf die Strecke gegangen und hat in dem vergangenen Jahr eine gute Entwicklung durchlebt. Gefördert wird der Quartierbus durch den Oberbergischen Kreis, der die Förderung für 2020 verlängert hat. Das liegt unter anderem an der positiven Entwicklung der Fahrgastzahlen. „In den ersten zwei Monaten hat der Wupperaner maximal 50 Fahrgäste pro Montag bewegt. Bei der letzten Messung im September 2019 waren es dann schon 173 Fahrgäste pro Monat“, sagt Natalie Hoffmann, die sich nicht nur um das Integrierte Handlungskonzept für die Wupperorte kümmert, sondern auf städtischer Seite auch für alle Fragen rund um den Wupperaner zuständig ist.

Der schleppende Projektstart des Quartierbusses ist durch die Freundlichkeit und Hartnäckigkeit aller ehrenamtlichen Unterstützer aufgefangen worden. Projektziel ist aber nicht nur eine möglichst hohe Zahl an Fahrgästen, sondern auch die Verbesserung des sozialen Klimas in den Wupperorten. „Nachdem der Wupperaner etabliert war und nun von einigen Bewohnern regelmäßig genutzt wird, können wir sagen, dass der Bus tatsächlich zu einer Alltagserleichterung in den Wupperorten geworden ist und das Quartier bereichert. Er ist eine soziale Bereicherung“, sagt Natalie Hoffmann. Genutzt wurde der Kleinbus nicht nur für den regulären Streckenplan, der an drei Tagen in der Woche befahren wurde, sondern auch für Veranstaltungen, wie den Weihnachtsmarkt in den Wupperorten. „Für Veranstaltungen haben wir Sondergenehmigungen eingeholt, mit denen wir dann auch den Weihnachtsmarkt und das Jubiläum des Bürgervereins anfahren durften.“