Bürgerhaus in Radevormwald : Pumuckl auf der Rader Bühne

Radevormwald Ein Kinderstück nach Ellis Kaut wird im Bürgerhaus aufgeführt. Das Burghoftheater aus Dinslaken lässt den frechen Kobold und Meister Eder lebendig werden.

Nun kommt der kleine Unruhestifter, der sich unsichtbar machen kann, auf die Bühne in Radevormwald – und zwar gleich zwei Mal. Die Burghofbühne Dinslaken führt am Freitag, 6. Dezember, um 9 Uhr und um 11 Uhr das Kindertheaterstück „Pumuckl zieht das große Los“ auf.

Jeden Tag nur Sägespäne, Hobelstaub und maximal noch einen Streich, den man Meister Eder spielen kann – das ist zwar ganz schön, aber Pumuckl will mehr. Und Meer! Er will auf Wellen schaukeln und Seeluft in den roten Haaren spüren. So kann er sein Glück nicht fassen, als Meister Eder bei einem Preisausschreiben eine Schiffsfahrt gewinnt. Sollte Pumuckl vielleicht endlich andere Kobolde oder gar die berühmten Klabauter auf dem Schiff treffen?