Chöre in Radevormwald : Martini-Kirchenchor probt wieder

Der Auftritt zum Start in die Adventszeit hat eine lange Tradition des Kirchenchores der Martini-Gemeinde. Am Donnerstag beginnt der Chor mit den Proben. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der Kirchenchor der Martine-Gemeinde wagt einen Neuanfang. Neue Sänger, die sich dem Stamm von etwa 20 Chormitgliedern anschließen, sind jederzeit willkommen.

Die Corona-Pandemie ist auch am Kirchenchor der Martini-Gemeinde nicht spurlos vorüber gegangen. Man hat viel diskutiert und wenig zusammen gesungen. „Der Kirchenchor der Martini-Gemeinde hat sich entschlossen, einen Neuanfang zu wagen. Nach eingehender Diskussion wurde entschieden, dass die Arbeit vorerst projektmäßig geplant werden soll“, heißt es in einer Mitteilung des Chores. Das bedeutet, dass sich jederzeit Sängerinnen und Sänger für ein bestimmtes Projekt verpflichten können, ohne sich zum Mitmachen auf längere Dauer festlegen zu müssen. „Dazu sind jeweils neue Sänger sehr willkommen, die sich dem Stamm von etwa 20 Chormitgliedern anschließen und ausprobieren möchten, ob sie Freude an dieser Form des Singens haben“, erklärt Elisabeth Nickisch weiter. Besonders erfreut wäre der Chor über eine Verstärkung in den Männerstimmen und im Alt.

Das erste Projekt, das in diesem Jahr auf dem Plan steht, ist die 76. Ausgabe der Advents- und Weihnachtsmusik, die am ersten Advent um 17 Uhr in der Martini-Kirche stattfinden wird. Die Proben dafür beginnen am Donnerstag, 14. Oktober, um 19 Uhr im Gemeindehaus der Martini-Gemeinde, Uelfestr. 15. Um den Vorschriften gemäß unbehindert singen zu dürfen, müssen sich alle an die 2G-Regel halten.

In sieben falls notwendig auch acht Proben werden kleinere Stücke erarbeitet, die zusammen mit Posaunenchor und Orgel wieder eine festliche Musik am ersten Advent bilden sollen – so wie es seit Jahrzehnten zum Auftakt der Adventszeit in der Stadt dazugehört.

Das zweite Projekt des Martini-Chores für dieses Jahr umfasst nur drei Proben mit dem Ziel eines gottesdienstlichen Einsatzes am ersten Weihnachtsfeiertag.

Wie es dann im neuen Jahr weitergeht, wird bei der Jahreshauptversammlung am 13. Januar 2022 Jahres entschieden.