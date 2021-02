Mobilität in Radevormwald : E-Scooter in Rade kein Erfolgsmodell

Vor einem Jahr sprach ganz Deutschland von dem Hype um die E-Scooter. Doch das hat sich wieder gelegt. In Radevormwald hat sich das Interesse in Grenzen gehalten. Foto: dpa-tmn/Christophe Gateau

Radevormwald In den Kleinstädten des Oberbergischen Kreises haben sich die Elektroroller nicht durchgesetzt. Der einstige Hype ist verflogen. Für das Ordnungsamt in Radevormwald sind die Fahrzeuge kein Problem.

In den Kleinstädten des Oberbergischen Kreises ist dieser Trend nicht angekommen. „Für das Ordnungsamt sind die E-Scooter in Radevormwald kein Problemthema geworden. Im fließenden Verkehr fallen die Fahrzeuge in den Zuständigkeitsbereich der Polizei und weil wir in Rade keine Verleih-Systeme von E-Scootern haben sind bei nicht die Probleme aufgetreten, die es in Großstädten gibt“, sagt Christoph Grimlowski vom Ordnungsamt. In Städten wie Düsseldorf musste sich das Ordnungsamt zum Beispiel um liegengebliebene Roller kümmern. „In Radevormwald gibt es nur private E-Scooter, und selbst die sieht man selten“, sagt Christoph Grimlowski.