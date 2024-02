Karneval in Radevormwald Die Bergstadt wird jeck – das müssen sie wissen

Natürlich ist während des Zuges am kommenden Samstag die Innenstadt gesperrt. Darauf stellen sich die Verkehrsbetriebe ein. Im Zeitraum von 14 bis 16.30 Uhr fahren die Busse der Linien 626 und 671 daher besondere Routen. Von Herbeck kommend bedienen sie die Ersatzhaltestelle am Südkreuz und fahren über die B 229 zum Busbahnhof. Zurück in Richtung Herbeck geht es dann vom Busbahnhof in Richtung Rathaus, an den Ampeln am Parkplatz geht es nach rechts in die Kaiserstraße bis zum Kreisverkehr Vorm Holte. Von dort fahren die Linien dann über die B 229 Richtung Herbeck.