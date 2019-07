Ansichtssache : Der dauernde Ärger mit den Schrottimmobilien

Meinung Radevormwald Auch in Radevormwald muss sich die Verwaltung mit so genannten Problemvermietern beschäftigen. Gegen die Immobilienkonzerne ist schwer vorzugehen.

Man nennt sie „Schrottimmobilien“ und ihre Eigentümer „Problemvermieter“ – in vielen deutschen Städten stehen heruntergekommene Wohnblöcke, die von Firmen verwaltet werden, deren Prioritäten nicht unbedingt das Wohl der Mieter und die optische Außenwirkung sind. Auch die Stadt Radevormwald hat mit diesen Immobilienfirmen zu tun. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Beschwerden über plötzliche Zahlungsforderungen, über die Vermüllung des Außengeländes.

Der Umgang mit diesen Immobilienunternehmen ist schwer. Die Firmenstrukturen sind unübersichtlich, Ansprechpartner schwer erreichbar, Beschwerden laufen oft ins Leere. Die Verantwortlichen spielen auf Zeit. Immerhin: In den vergangenen Monaten wird so offen wie seit Jahren nicht mehr im Lande über die Wohnungsnot gesprochen, und das bedeutet nicht nur hohe Mieten, sondern auch das Ausgeliefertsein von Menschen mit kleinem Budget an solche Konzerne. Die Verwaltung in Radevormwald hat bislang die Erfahrung gemacht, dass das Drohen mit finanziellen Konsequenzen kleine Fortschritte bewirken kann – der Bürgermeister spricht von „Nadelstichen“.

Manche Städte haben, entnervt durch den Kleinkrieg mit den Immobilienfirmen, Geld in die Hand genommen und die Wohngebäude gekauft, um ordentliche Verhältnisse zu schaffen. Dass man den „Problemvermietern“ schließlich auch noch Geld in den Rachen werfen muss, dürfte wenige froh stimmen. Allerdings hat man in den Niederlanden, genauer gesagt in Rotterdam, das Konzept der „Klushuizen“ (Bastelhäuser) entwickelt. Die Stadt hatte vernachlässigte Immobilien erworben und kostengünstig weiterverkauft. Der Käufer verpflichtete sich im Gegenzug dazu, das Objekt zu renovieren und mindestens drei Jahre selber darin zu wohnen. Der Nachteil: Für die Stadt Radevormwald, die ihren Haushalt schonen muss, sind solche Investitionen derzeit nicht zu stemmen. Also wird es vorerst, so lange die Bundes- und Landespolitik nicht neue Wege schaffen, um mit fragwürdigem Geschäftsgebaren auf dem Immobiliensektor fertig zu werden, wohl bei den „Nadelstichen“ bleiben müssen.