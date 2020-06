Ausbildung am Sana Krankenhaus : Auf dem zweiten Bildungsweg die Pflege erlernen

Radevormwald Denise Kormannshaus nutzte den ersten Ausbildungsjahrgang Gesundheits- und Krankenpflege am Sana Krankenhaus. Die 22-Jährige, die zuvor eine Ausbildung zur Pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten absolviert hat, bereut ihre Entscheidung nicht.

„Ich werde nicht mehr in meinen ursprünglich erlernten Beruf zurückkehren, aber einige Grundlagen davon sind für mich auch jetzt im Pflegeberuf hilfreich“, sagt Denise Kormannshaus. Die 22-Jährige hat im Mai ihr erstes Lehrjahr am Sana Krankenhaus Radevormwald abgeschlossen und ist glücklich damit, sich nach dem Abschluss als Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte (PKA) noch für eine zweite Ausbildung entschieden zu haben. Kormannshaus hospitierte zunächst einen Tag im Sana Krankenhaus Radevormwald und arbeitete dann dort zwischen August 2018 und ihrem Ausbildungsbeginn im April 2019 als Pflegehelferin.

Für das Sana Krankenhaus war der April 2019 der Start in die Pflegeausbildung. „Bis dahin haben wir keine eigenen Kräfte ausgebildet“, sagt Roswitha Gross, Pflegedirektorin des Hauses in der Siepenstraße. „Wir hatten auch davor schon für jeweils kurze Zeit Auszubildende aus dem Bildungszentrum am Sana-Klinikum Remscheid sowie aus Senioreneinrichtungen und ambulanten Pflegediensten aus Radevormwald bei uns im Haus. Wir sind froh, dass wir jetzt in dieser Kooperation auch selbst ausbilden können.“