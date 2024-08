Musikunterricht in Radevormwald Von der Industriekauffrau zur Klavierlehrerin

„Music was my first love“, heißt es in dem berühmten Song von John Miles. Auch für Nicole Sperlich begann die Liebe zur Musik schon früh. „Meine Mutter hatte eine Heimorgel, die gab es in vielen Familien der 1970er und 1980er Jahre“, sagt die 47-Jährige, die aus Gütersloh stammt und seit dreieinhalb Jahren in Radevormwald lebt.