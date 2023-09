Vereinsleben in Radvormwald Einer der letzten Männerchöre in der Stadt

Jan Gesenberg ist, mit seinen 45 Lebensjahren, das jüngste Mitglied der Hahnenberger und regelrecht in den Gesangverein hineingeboren. „Ich war vier oder fünf Jahre alt, da habe ich das hier schon miterlebt“, sagt er und lächelt. Mit 18 Jahren trat er offiziell dem Verein bei. Sein Vater, Gerd Gesenberg (76), gehört bald 60 Jahre dem MGV an und nahm früher auch den Sohn mit zu den Proben und Auftritten. Seit fast 30 Jahren singen Vater und Sohn nun schon gemeinsam im Verein und halten die langjährige Tradition aufrecht. Ihrer Familie gehört das Sängerheim. Gesenberg Senior ist nicht nur leidenschaftlicher Sänger, sondern auch Wirt im Vereinsheim. Gesenberg Junior hat Anfang des Jahres den Vorsitz des Vereins übernommen und möchte das Repertoire des MGV ein wenig verjüngen, um neue Mitglieder für den Chor zu gewinnen. Thomas Dietz, im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, stieß über einen Zeitungsbericht in den 1990er-Jahren zum Verein. „Ich war damals frisch aus dem Ruhrpott zugezogen und suchte Kontakt“, erinnert sich Dietz, der auch in seiner Heimat im Chor sang. Er habe noch Zeiten erlebt, da bestand der MGV aus über 50 aktiven Sängern. Mittlerweile sei es nicht mehr so einfach, neue Mitglieder zu finden. Auch aufgrund eines eher verstaubten Images, das die jüngeren Mitglieder des MGV wie Jan Gesenberg und Thomas Dietz durch ein ansprechenderes Repertoire versuchen zu ändern. „Mit Wanderliedern lockt man heute niemand mehr hinterm Ofen hervor“, sagt Dietz. „Das Heimatlied ist mal ganz schön, aber wir brauchen auch andere Stücke.“