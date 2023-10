„Bündnis für Demokratie“ in Radevormwald Demokratie nicht als Gegenpol, sondern als besseres Angebot

Doch statt Seite an Seite mit dem ehemaligen Ratsmitglied des Linken Forums, Fritz Ullmann, vor dem Bürgerhaus zu stehen, entschloss sich das Demokratie-Bündnis bewusst und kurzfristig, selbst zu einem Friedensgebet in der reformierten Kirche am Markt einzuladen. Knapp 30 Menschen fanden sich im Gotteshaus ein. Zum Anlass des Friedensgebets wollte Pfarrer Dieter Jeschke bei seiner Begrüßung nicht viel sagen, überließ diese Worte lieber dem Gründungsmitglied und stellvertretenden Bürgermeister Gerd Uellenberg. Konkret auf die AfD verwies der CDU-Politiker nicht. In seiner Ansprache gab es jedoch Anspielungen. Der Kreisverband Oberberg hatte Kay Gottschalk zu einem Vortrag über die Inflation eingeladen – Titel der Veranstaltung „Teuro Total“. „Was ist uns Demokratie wert?“, fragte Uellenberg. „Sie kann nicht in Euro oder Pfennige aufgewogen werden.“ Er sei der Meinung, dass man die politische Verantwortung nicht nur „denen da oben“ zuschieben könne. „Wir müssen uns fragen, wo können wir uns selbst einsetzen, und was können wir bewegen?“ Ihm sei es wichtig, Farbe zu bekennen, zu zeigen, dass die Demokraten in der Mehrheit seien. „Jene, die sich für die Alternative halten, die links und rechts fischen“, sagte Uellenberg, müsse man gleichermaßen den Boden entziehen. „Wir sind nicht gegen andere“, betonte der stellvertretende Bürgermeister. Als Bündnis für Demokratie wolle man „ein positives Zeichen setzen.“ Demokratie „nicht als Gegenpol, sondern als besseres Angebot im Schaufenster.“