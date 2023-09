Kundgebungen in Radevormwald Demokratie-Bündnis lädt zum Friedensgebet ein

„Wir wollen an dem Vorabend des Erntedankfestes die Menschen aus den Ländern in den Blick nehmen, die in Kriegsgebieten und in den Gebieten von den jüngsten Naturkatastrophen leben“, erklärt der stellvertretende Bürgermeister Gerd Uellenberg, der zu diesem Anlass auch eine Ansprache halten wird. „Dabei geht es aber auch angesichts der aktuellen Entwicklungen um den Frieden und den Zusammenhalt der Gesellschaft in unserem Land“. Unterstützt wird die Veranstaltung in der Kirche von der Radevormwalder Ökumene sowie den anderen Partnern des Bündnisses.